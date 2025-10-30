Армия России освободила населенные пункты Садовое и Красногорское
Российские войска освободили населенный пункт Садовое в Харьковской области и село Красногорское в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате успешных и решительных действий подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль населенный пункт Садовое в Харьковской области. Согласно информации военного ведомства, ВС РФ уничтожили живую силу и технику нескольких бригад ВСУ в районах Кучеровка, Ковшаровка и Куриловка Харьковской области, а также в Дробышево и Красный Лиман ДНР.
Подразделения группировки войск «Восток» освободили село Красногорское. В этом районе украинские боевики потеряли боевую бронированную машину, 19 автомобилей и до 265 военнослужащих.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
