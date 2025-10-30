Эксперт Дандыкин: массированные атаки ВС РФ нарушили логистические цепочки ВСУ

30 октября 2025, 11:55

Фото: iStock/PavelRodimov

Массированные ночные атаки ВС РФ нарушили логистические цепочки Вооружённых сил Украины и ослабили их возможности на ряде направлений. Об этом заявил военный специалист Василий Дандыкин.