Эксперт Дандыкин: массированные атаки ВС РФ нарушили логистические цепочки ВСУ
Массированные ночные атаки ВС РФ нарушили логистические цепочки Вооружённых сил Украины и ослабили их возможности на ряде направлений. Об этом заявил военный специалист Василий Дандыкин.
В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что ударные операции носят плановый характер и затрагивают склады, полигоны и скопления войск, а также объекты, отвечающие за снабжение и передислокацию — в том числе мосты и локомотивы. Умышленная атака на логистику уже проявляется в затруднениях с обеспечением позиций и работе сборочных цехов.
Эксперт также указал на системные удары по объектам энергетической инфраструктуры и по оборонным предприятиям, в том числе по производству беспилотников, что, по его мнению, расширяет перечень приоритетных целей и способствует успехам российских войск на Константиновском, Купянском и Покровском (Красноармейском) направлениях.
Дандыкин спрогнозировал тяжёлый зимний сезон для Украины в части энергетики и производственных мощностей, если разрушения инфраструктуры сохранятся. Он добавил, что в ответ на активность Киева российские силы продолжают наносить удары и отражать угрозы со стороны беспилотников: по его информации, в ночь на 30 октября было поражено около 170 вражеских БПЛА.
Читайте также: