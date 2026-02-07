Армия России освободила населенный пункт Чугуновка в Харьковской области
Российские войска освободили населенный пункт Чугуновка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
За сутки в зоне ответственности группировки войск «Север» ВСУ понесли потери: более 210 человек личного состава, две боевые бронированные машины, десять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Также были уничтожены склад с боеприпасами и четыре склада с материальными средствами, добавили в российском оборонном ведомстве.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: