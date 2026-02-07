За ночь над регионами РФ сбили 82 украинских БПЛА
За ночь над регионами РФ сбили 82 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации ведомства, 45 дронов уничтожили над Волгоградской областью, восемь — над Брянской, по шесть — над Ростовской и Саратовской областями, по четыре — над Орловской и Тверской областями, три — над Курской, по одному — над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой и Смоленской областями.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
