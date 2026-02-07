ВСУ атаковали скопление людей у церкви в Димитрове, когда мирные жители получали воду
Боевики ВСУ наносили удары по жителям города Димитрова, собиравшимся за водой у церкви. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала беженка из населённого пункта Ирина Щербина.
По её словам, люди собирались два раза в неделю возле церкви, недалеко от кладбища, чтобы получить воду, которую качали с помощью генератора. Это происходило на постоянной основе, несмотря на «висевшие» в небе украинские дроны. БПЛА фиксировали скопление гражданских и намеренно атаковали мирных жителей.
В Тверской области после налета БПЛА ВСУ возник пожар на предприятии
«И вот они (ВСУ) скидывали (снаряд с дрона). Один раз пострадало девять человек, двое погибло. У мужа как раз там двоюродный брат погиб», — вспоминала Щербина.Беженка добавила, что из-за подобных действий начала называть ВСУ «охотниками за головами». Напомним, что 27 декабря 2025 года командующие группировками «Центр» и «Восток» доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова и Гуляйполя.