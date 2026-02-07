Названа причина смерти солдат ВСУ на купянском направлении

07 февраля 2026, 08:53

Рожин: Солдаты ВСУ умирают от обморожения на купянском направлении

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Боевики ВСУ умирают от обморожения на купянском направлении. Об этом в беседе с ТАСС сообщил военный эксперт Борис Рожин.