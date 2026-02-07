Названа причина смерти солдат ВСУ на купянском направлении
Боевики ВСУ умирают от обморожения на купянском направлении. Об этом в беседе с ТАСС сообщил военный эксперт Борис Рожин.
По его словам, случаи смерти от обморожения не являются массовыми, однако они все же происходят, в основном на тех участках, где не удалось провести эвакуацию личного состава. Эксперт отметил, что в условиях усиленной активности беспилотных летательных аппаратов и неблагоприятных погодных условий, связанных с падением температуры, такие инциденты могут происходить.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
