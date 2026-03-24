Армия России освободила населенный пункт в Харьковской области
Армия России освободила село Песчаное в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России в ходе ежедневного брифинга по СВО.
В ведомстве отметили, что населенный пункт заняли подразделения российской группировки войск «Север». Бойцы также нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ, бригады Нацгвардии и бригады теробороны в районах Волоховского, Избицкого, Колодезного и Шевяковки в Харьковской области, а также Кондратовки, Малой Корчаковки и Мирополья в Сумской области.
За сутки противник потерял в зоне ответственности «северян» свыше 235 военных, 10 автомобилей, четыре боевые бронемашины, орудие полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы. Также ликвидированы пять складов материальных средств.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
Читайте также: