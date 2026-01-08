Армия России освободила от ВСУ еще один населенный пункт

08 января 2026, 12:48

ВС РФ освободили Братское в Днепропетровской области

Фото: iStock/zim286

Российские военные взяли под контроль село Братское в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны в своем телеграм-канале.





В ведомстве отметили, что населенный пункт удалось освободить от украинских боевиков благодаря усилиям подразделения группировки войск «Восток».

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий освободили населенный пункт Братское Днепропетровской области», — говорится в сообщении.