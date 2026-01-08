Армия России освободила от ВСУ еще один населенный пункт
ВС РФ освободили Братское в Днепропетровской области
Российские военные взяли под контроль село Братское в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны в своем телеграм-канале.
В ведомстве отметили, что населенный пункт удалось освободить от украинских боевиков благодаря усилиям подразделения группировки войск «Восток».
«Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий освободили населенный пункт Братское Днепропетровской области», — говорится в сообщении.Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.