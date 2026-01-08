В Днепре продлили школьные каникулы из-за блэкаута
В Днепропетровске продлили школьные каникулы до 11 января в связи с блэкаутом. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.
В городе также не работает электротранспорт. Часть области по-прежнему остается без электричества. Энергокомпании уведомили жителей, что подачу света возобновят ближе к вечеру 8 января.
Напомним, накануне вечером в Днепропетровске, Павлограде, Каменском, Запорожье и Кривом Роге наступил блэкаут после ударов дронов-камикадзе «Герань-2». Работа всех ТЭЦ и подстанций была остановлена в Днепропетровской области.
ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, ответственность за который, как утверждают российские власти, несёт киевский режим. Атаки осуществляются по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
