Боец ВС России сбил три украинских FPV-дрона и спас жизни сослуживцев
Лейтенант ВС РФ спас сослуживцев, уничтожив из гладкоствольного оружия три дрона-камикадзе ВСУ. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.
Военнослужащий командовал штурмовой группой при выполнении боевой задачи, которая заключалась в захвате позиций противника. Во время сближения с целью отряд атаковали ударные беспилотники ВСУ.
«Лейтенант из гладкоствольного оружия лично уничтожил 3 FPV-дрона противника и спас жизни сослуживцев», — сообщили в Минобороны.Мужество, профессионализм и грамотные действия бойца привели к выполнению боевой задачи без потерь личного состава. При этом штурмовые группы смогли продвинуться в тылы обороны противника, добавили в ведомстве.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны киевского режима.