Боец ВС России сбил три украинских FPV-дрона и спас жизни сослуживцев

08 января 2026, 01:06

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Лейтенант ВС РФ спас сослуживцев, уничтожив из гладкоствольного оружия три дрона-камикадзе ВСУ. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.





Военнослужащий командовал штурмовой группой при выполнении боевой задачи, которая заключалась в захвате позиций противника. Во время сближения с целью отряд атаковали ударные беспилотники ВСУ.



«Лейтенант из гладкоствольного оружия лично уничтожил 3 FPV-дрона противника и спас жизни сослуживцев», — сообщили в Минобороны.