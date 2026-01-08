ТАСС: Удар ВСУ по наводке волонтера убил девять человек в Красноармейске
Девять мирных жителей погибли в Красноармейске после удара ВСУ по многоквартирному дому, который нанесли по наводке украинского волонтёра Дениса Христова с позывным Голландец.
Об этом рассказал ТАСС спасенный из города Сергей Гуранич. Он утверждает, что волонтёр приехал к девятиэтажке, снимал жителей с помощью телефона, закреплённого на палке, и уговаривал людей эвакуироваться.
По словам Сергея, из дома согласилась уехать только 86-летняя женщина, остальные — около 30 человек — отказались. Мужчина заявил, что вскоре после отъезда Голландца в дом попала ракета. Два подъезда обрушились. Он также отметил, что это произошло задолго до того, как к городу подошли российские войска.
Со слов Гуранича, после удара волонтёр вернулся на место и снова призывал жителей эвакуироваться, но мужчины, которые занимались разбором завалов и искали родных, прогнали его, пригрозив расправой.
Он добавил, что на месте обнаружили фрагменты ракет с иностранной маркировкой, а местные жители слышали запуск со стороны выезда в Днепропетровскую область, где тогда находились украинские военные. Гуранич считает, что удар наносился по наводке волонтёра, и что это был не первый подобный случай.
