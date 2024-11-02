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Бойцы российской армии освободили Кураховку в Донбассе от ВСУ, теперь населенный пункт находится под полным контролем ВС РФ. Об этом 2 ноября сообщили в Минобороны России.
«В результате наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Кураховка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.Кроме того, в Минобороны добавили, что бойцы группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Першотравневое в Харьковской области.
Ранее сообщалось, что российские войска освободили населённые пункты Леонидовка, Новоукраинка и Шахтёрское в ДНР.
Тнм временем председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские военные подошли к ближайшему пригороду оккупированного ВСУ города Курахово в западной части ДНР.
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Элина Позднякова