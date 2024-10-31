Российские бойцы стремительно продвигаются в сторону Купянска

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Армия России стремительно продвигается в сторону Купянска после освобождения Кругляковки. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала.
Он напомнил, что Кругляковка находится под полным контролем армии России. Теперь группировка ВСУ в Боровой оказалась под угрозой.
Однако, по его словам, пока нельзя прогнозировать начало боев за освобождение Купянска.
Накануне Ганчев сообщал, что боевики ВСУ не доберутся до правого берега Оскола, потому что российские войска освободили Кругляковку.
Об освобождении Кругляковки в Харьковской области Минобороны РФ сообщило 30 октября.
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«Если изучить рельеф местности, там можно увидеть сразу, что путей отхода для украинских вооруженных формирований сейчас практически нет, только в сторону Изюма, вокруг водохранилища. Поэтому Кругляковка сейчас открывает для наших ребят очень серьезный тактический простор», — пояснил Ганчев.
Однако, по его словам, пока нельзя прогнозировать начало боев за освобождение Купянска.
Накануне Ганчев сообщал, что боевики ВСУ не доберутся до правого берега Оскола, потому что российские войска освободили Кругляковку.
Об освобождении Кругляковки в Харьковской области Минобороны РФ сообщило 30 октября.
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Элина Позднякова