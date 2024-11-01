ВС РФ освободили девять населённых пунктов в ДНР за неделю

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Российские войска освободили населённые пункты Леонидовка, Новоукраинка и Шахтёрское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в еженедельной сводке новостей, представленной в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что освободить Леонидовку удалось благодаря успешным действиям подразделения группировки войск «Центр». Бойцы продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ и освободили за неделю, помимо Леонидовки, населённые пункты Селидово, Горняк, Цукурино и Измайловка в ДНР.
Также за неделю ВС РФ взяли под контроль Шахтёрское, Новоукраинку, а также Доброволье и Ясную Поляну в ДНР. Это удалось сделать благодаря успешным наступательным действиям восточной группировки войск.
В течение прошедшей недели, следует из сводки, в плен взяты 54 украинских военных.
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Также за неделю ВС РФ взяли под контроль Шахтёрское, Новоукраинку, а также Доброволье и Ясную Поляну в ДНР. Это удалось сделать благодаря успешным наступательным действиям восточной группировки войск.
В течение прошедшей недели, следует из сводки, в плен взяты 54 украинских военных.
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Анастасия Чинкова