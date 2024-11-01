ВСУ заминировали многоквартирные дома при бегстве из Селидова

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Украинские боевики перед тем как оставить Селидово в ДНР, успели заминировать частные и многоквартирные дома, а также социальной инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Противник, когда бежал из Селидова, старался минировать все на своем пути — частные дома, приусадебные участки, объекты социальной инфраструктуры, многоквартирные дома», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, на разминирование города может потребоваться до нескольких месяцев.
29 октября Минобороны РФ сообщило о том, что российская армия освободила Селидово в Донецкой Народной Республике, теперь город находится под контролем ВС РФ.
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