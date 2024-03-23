Минобороны: ВС РФ освободили населённый пункт Красное в ДНР

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Российские войска освободили населённый пункт Красное в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве отметили, что солдаты ВС РФ отразили четыре контратаки противника на донецком направлении. По информации источника, ВСУ потеряли до двухсот военных.
Сообщается, что российские военнослужащие также уничтожили несколько боевых бронированных машин, восемь автомобилей и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Благодаря блестящей атаке тактическое положение российской армии по переднему краю улучшилось.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Сообщается, что российские военнослужащие также уничтожили несколько боевых бронированных машин, восемь автомобилей и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Благодаря блестящей атаке тактическое положение российской армии по переднему краю улучшилось.
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Екатерина Коршунова