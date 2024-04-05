Дрон ВС РФ снял, как ВСУ расстреляли сослуживцев на правом берегу Днепра и спрятали тела

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Два бойца ВСУ застрелили своих сослуживцев, затем они погрузили тела в десантную лодку и отправили ее в свободное плаванье по Днепру, после чего скрылись. Видео снял российский разведывательный коптер в акватории Днепра в Херсонской области. Кадры публикует РИА Новости.
Согласно сообщению, российский дрон снял над акваторией Днепра в Херсонской области, как бойцы ВСУ застрелили двух своих сослуживцев.
После этого тела убитых украинских военных погрузили в лодку и отправили в свободное плаванье.
Российские военные считают, что между бойцами ВСУ произошел конфликт из-за нежелания некоторых десантироваться с правого берега Днепра на левый. Предполагается, что отказавшиеся выполнять боевую задачу тех, кто заставлял их сделать это.
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«Группа украинских военнослужащих из четырех человек приближалась к своему плавсредству на переднем крае. Непосредственно у лодки, между военными, предположительно, возник спор, в результате которого двое бойцов стоявших у воды расстреляли двух солдат находившихся дальше от берега», — рассказал источник агентства.
Российские военные считают, что между бойцами ВСУ произошел конфликт из-за нежелания некоторых десантироваться с правого берега Днепра на левый. Предполагается, что отказавшиеся выполнять боевую задачу тех, кто заставлял их сделать это.
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Элина Позднякова