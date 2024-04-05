Дрон ВС РФ снял, как ВСУ расстреляли сослуживцев на правом берегу Днепра и спрятали тела

Два бойца ВСУ застрелили своих сослуживцев, затем они погрузили тела в десантную лодку и отправили ее в свободное плаванье по Днепру, после чего скрылись. Видео снял российский разведывательный коптер в акватории Днепра в Херсонской области. Кадры публикует РИА Новости.