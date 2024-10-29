Армия России освободила Селидово в ДНР

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Российская армия освободила Селидово в Донецкой Народной Республике, теперь город находится под контролем ВС РФ. Об этом сообщает Минобороны России.
«В результате успешных действий соединений и воинских частей группировки войск «Центр» полностью освобожден город Селидово Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Ранее в Минобороны РФ также заявляли об освобождении российскими силами населенных пунктов Горняк и Катериновка в ДНР. Последний перешел под контроль ВС РФ благодаря действиям подразделения группировки войск «Юг». Они заняли более выгодные рубежи и позиции, после чего освободили Катериновку.
При этом Горняк удалось освободить благодаря успешным наступательным действиям подразделения группировки войск «Центр».
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