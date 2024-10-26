Бойцы ВС РФ ворвались в Селидово на горящем танке и попали на видео

Фото: istockphoto/Zeferli
Бойцы ВС РФ эффектно ворвались в Селидово в ДНР на горящем танке и попали на видео. Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал SHOT, отметив, что их передали волонтеры Народного фронта.
По информации издания, на видео запечатлены военнослужащие из 80-го гвардейского краснознаменного танкового полка. При этом сообщается, что российская армия контролирует уже 80% города, основные бои в котором сейчас ведутся в центре, ВСУ приходится отступать на северо-запад.
Ранее командир ДРГ «Ахмата» с позывным Тринашка рассказал, как он с двумя бойцами ВС РФ провел 10 дней в тылу ВСУ, выполняя боевые задачи в районе Часова Яра. По его словам, рейд трех военных позволил российской армии продвинуться за канал Северский Донец, к которому не могли подобраться почти полгода.
Читайте также:
Три бойца ВС РФ провели 10 дней в тылу ВСУ у Часова Яра
Методички на корейском стали раздавать в ВСУ в ожидании солдат КНДР
Медведев о заводе Rheinmetall на Украине: ждем российский салют на производстве
Данил Пономарев