Военкор заявил о возвращении Селидово России

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Организованная оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Селидово Донецкой народной республики (ДНР) больше не существует, он возвращен России. Об этом сообщил российский военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.
«В ходе зачистки выявляются и уничтожаются разрозненные очаги сопротивления, идет отлов и пленение блуждающих военнослужащих ВСУ», – отметил военкор.
Ранее были показаны кадры, на которых российские военные въезжают в Серидово на горящем танке. На тот момент российские войска контролировали около 80% города, основные бои шли в центре, а ВСУ отступали на северо-запад.
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Александр Климов