Военкор заявил о возвращении Селидово России

Три бойца ВС РФ из спецназа «Ахмат» провели 10 дней в тылу ВСУ, выполняя боевые задачи в районе Часова Яра. Об этом рассказал командир ДРГ «Ахмата» с позывным Тринашка военкору RT Владу Андрице. По его словам, рейд трех военных позволил российской армии продвинуться за канал Северский Донец, к которому не могли подобраться почти полгода.