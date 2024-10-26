ВС РФ прорвали оборону ВСУ и водрузили флаг России над Горняком

Инициатива генсека ООН Антониу Гутерреша по судоходству, которую пообещал изучить президент России Владимир Путин, судя по всему, готовилась в Киеве. Об этом со ссылкой на анонимный источник в МИД РФ сообщает РИА Новости. По словам собеседника агентства, инициатива похожа на предложение Гутерреша по восстановлению судоходства в Черном море в 2022 году.