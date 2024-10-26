ВС РФ прорвали оборону ВСУ и водрузили флаг России над Горняком

Фото: istockphoto/Anton_Sokolov
Подразделения ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Горняке ДНР и водрузили флаг России над городом. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале. По его данным, российский флаг установили бойцы 114 бригады.
«Сегодня бойцы подразделения водрузили флаг 114-й бригады на крышу одного из зданий в Горняке. <...> Танковые подразделения при поддержке штурмовых групп успешно прорвали оборону противника и нанесли тяжелые удары по большим скоплениям живой силы противника», — написал он.Пушилин отдельно подчеркнул, что Селидовское направление — стратегически важное для России в районе Донбасса.
Город Горняк расположен на Селидовском направлении, в 17 километрах к северо-востоку от Курахово и 11 километрах к юго-востоку от Селидово. Через него пролегает ключевая ветка железной дороги, по которой получает снабжение существенная часть ВСУ в Донбассе. Кроме того, в городе находится несколько крупных угольных шахт.
Читайте также:
Бойцы ВС РФ ворвались в Селидово на горящем танке и попали на видео
Три бойца ВС РФ провели 10 дней в тылу ВСУ у Часова Яра
Минобороны: ВС РФ освободили от ВСУ Александрополь в ДНР
Данил Пономарев