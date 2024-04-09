Армия России освободила село Первомайское в ДНР

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Армия России полностью освободила от ВСУ село Первомайское под Авдеевкой в ДНР и установила контроль над населённым пунктом. Об этом сообщил РИА Новости советник главы республики Дениса Пушилина Ян Гагин.
«Да, действительно освободили (Первомайское - ред.), наши бойцы водрузили флаг Российской Федерации», — сказал Гагин.
Он подчеркнул, что успехи ВС РФ говорят о динамичном продвижении вперёд.
По данным военного корреспондента Юрия Котенка, российская армия полностью выбила противника из Первомайского. При этом на одном из разрушенных зданий бойцы 9-й гвардейской бригады ВС РФ водрузили российский флаг.
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Элина Позднякова