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Армия России освободила село Первомайское в ДНР

09 апреля 2024, 19:58
Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

Армия России полностью освободила от ВСУ село Первомайское под Авдеевкой в ДНР и установила контроль над населённым пунктом. Об этом сообщил РИА Новости советник главы республики Дениса Пушилина Ян Гагин.
«Да, действительно освободили (Первомайское - ред.), наши бойцы водрузили флаг Российской Федерации», — сказал Гагин.

Он подчеркнул, что успехи ВС РФ говорят о динамичном продвижении вперёд.





По данным военного корреспондента Юрия Котенка, российская армия полностью выбила противника из Первомайского. При этом на одном из разрушенных зданий бойцы 9-й гвардейской бригады ВС РФ водрузили российский флаг.

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Россия запросила на пятницу заседание Совбеза ООН из-за поставок оружия Украине
09 апреля 2024, 19:31

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский написал в своем Telegram-канале, что Россия запросила в Совете Безопасности ООН на 12 апреля заседание по западным поставкам вооружений киевскому режиму.
Полянский рассказал, что на 11 апреля Запад запросил свое традиционное заседание по гуманитарной ситуации на Украине. Первый зампостпреда отметил, что российская сторона «постарается подобрать на заседание интересного докладчика».

Напомним, 8 апреля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия на одном из предстоящих заседаний Совбеза поднимет тему применения беспилотных летательных аппаратов ВСУ для нападения на Запорожскую АЭС. Стоит отметить, что за последнее время нападения ​украинской армии на станцию участились.

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МО: ВС РФ уничтожили БМП «Брэдли» на Артемовском направлении
09 апреля 2024, 19:11

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Экипаж БМП-3 «Южной» группировки войск уничтожил БМП «Брэдли» и живую силу противника на Артемовском направлении. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.
Военные разведывательного подразделения 150-й мотострелковой дивизии вскрыли в лесополосе замаскированные позиции украинской армии и подъехавшую к ним боевую машину пехоты «Брэдли» американского производства. Отмечается, что экипаж российской боевой машины пехоты БМП-3 нанес несколько точных ударов по выявленным целям.

В результате успешной атаки противник потерял БМП «Брэдли» и до десяти солдат убитыми и ранеными.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Футболисты пяти украинских клубов получили бронь от мобилизации
09 апреля 2024, 19:01

Фото: iStock/master1305

Футболисты пяти клубов Украины получили освобождения от мобилизации. Об этом сообщает портал «Страна.ua» со ссылкой на соответствующие приказы Министерства молодежи и спорта Украины.
Отмечается, что бронь от мобилизации получили игроки и персонал киевского «Динамо», «Шахтера», «Днепр-1», «Оболонь» и «Кривбасс». По данным источника, Украинская ассоциация футбола получила статус критически важной организации для поддержания экономической стабильности и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Напомним, на Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Примечательно, что в Верховной Раде не раз признавали провал украинцев по мобилизации.

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#спецоперация
#сво
#мобилизация
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В ЛНР обнаружили трупы украинских солдат с детским порно в телефоне
У убитых два года назад в ЛНР бойцов ВСУ нашли телефон с детским порно
09 апреля 2024, 18:47

Фото: iStock/Michele Ursi

При эксгумации тел украинских боевиков в ЛНР обнаружили телефон с детской порнографией, об этом сообщил секретарь Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти Сергей Белов в разговоре с РИА Новости.
«В Попасной представители межведомственной рабочей группы по поиску мест захоронений, полевой команды поднимают из подвала, расположенного на территории частного жилого домостроения, останки трех человек. Форма говорит о причастности к украинской армии двух человек», — рассказал шокирующую историю Белов.

По его словам, рядом с трупами солдат обнаружили ещё одного мужчину в военной одежде, однако, никаких дополнительных опознавательных знаков на нём не было.

Специалисты стали изучать найденные при убитых боевиках электронные устройства, на одном из которых обнаружили порнографические снимки детей. При этом, уточнил Белов, это не были скачанные из интернета снимки. Очевидно, что съемка проводилась где-то в районе проведения спецоперации. Детям на кадрах от 3 до 14 лет.

Установить личности детей, а также место их нахождения пока не удалось.

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#украина
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#педофилия
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Пентагон: Удары по НПЗ РФ могут негативно сказаться на глобальной энергетике
09 апреля 2024, 18:29

Фото: iStock/Naypong

Украинские удары по российским НПЗ могут нанести вред глобальному топливно-энергетическом комплексе, с таким заявлением выступил шеф Пентагона Ллойд Остин.
«Безусловно, эти атаки могут привести к эффекту домино в глобальной ситуации в сфере энергетики», — заявил глава Пентагона.

Остин также отметил, что Киеву следовало бы сосредоточиться на объектах, которые могут напрямую повлиять на ход специальной военной операции.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что ВС РФ перебили все украинские системы противовоздушной обороны, а теперь сосредоточились на артиллерии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Сосредоточились на артиллерии»: ВС РФ вскоре перебьют всё оружие ВСУ
Меркурис: ВС РФ сосредоточились на уничтожении украинской артиллерии
09 апреля 2024, 18:22

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Российские силы, перебив украинские системы ПВО, сосредоточились на уничтожении артиллерии, с таким заявлением выступил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«Уничтожив воздушные силы и системы ПВО Украины, россияне теперь, похоже, сосредоточились на уничтожении артиллерии ВСУ», — прокомментировал происходящее на полях спецоперации Меркурис.

Эксперт напомнил, что российская сторона стала использовать гораздо больше беспилотных летательных аппаратов. Именно с их помощью российская армия может добить остатки украинского оружия.

Меркурис добавил, что ВСУ уже потеряли множество укрепленных позиций. Сейчас им приходится размещать оружие под открытым небом, где оно становится лёгкой целью для российских БПЛА.

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#вс рф
#всу
#сво
#оружие
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В Госдуме высказались о мобилизации в России
Картаполов: Мобилизации в России не будет ни при каких условиях
09 апреля 2024, 18:18

Фото: сайт Кремля

Мобилизации в России не будет ни при каких условиях. Такое заявление в интервью RTVI сделал глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов.
«Мобилизации в мае не будет ни при каких условиях. Мобилизация — это пройденный этап. У нас сегодняшняя система комплектования Вооруженных сил обеспечивает выполнение всех задач, которые стоят перед ними в рамках СВО», — заявил Картаполов.

Он также отметил, что Россия не станет начинать войну с НАТО, несмотря на заявления руководств стран-членов альянса, которые утверждают, что не дадут Москве победить. Таким образом, по словам Картаполова, в России не будет дополнительной мобилизации, а все задачи СВО будут выполнены исходя из штатной численности Вооруженных сил.

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#мобилизация
#сво
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Боррель призвал прекратить атаки дронов на Запорожскую АЭС
09 апреля 2024, 17:58

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил недавние атаки украинских дронов на Запорожскую АЭС. Соответствующий пост он опубликовал на странице в соцсети Х.
Он написал, что такие действия увеличивают риск опасного ядерного инцидента, после чего призвал командование ВСУ прекратить предпринимать попытки атаки.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал атаки украинских войск на Запорожскую АЭС. Он подчеркнул, что это очень опасная провокация, которая может привести к негативным последствиям. При этом киевские власти, игнорируя этот момент, продолжают свою «террористическую активность».

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#украина
#евросоюз
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Польский наёмник рассказал, что жители Украины ждут прихода бойцов РФ даже под обстрелами
Польский наёмник: на Украине ждут прихода ВС России даже под обстрелами
09 апреля 2024, 17:51

Фото: iStock/Rafal Olkis

Польский наемник Михал Липски, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ, рассказал, что на Украине есть люди, которые остаются в своих домах под обстрелом и ждут, когда их освободит армия России. Об этом офицер сообщил в интервью изданию Defence24.
«В Соледаре была семья: бабушка, сын, жена и двое детей. Дочь получила ранения, ее забрали медики, но отец не разрешил ее доставить в больницу. Ее лечили на месте и продолжали там ждать освобождения», — рассказал Липски.

Он также рассказал историю, как в июле 2022 года его подразделение заехало в Артёмовск (Бахмут – украинское название). Он ехал первым в колонне с флагами Польши и Украины. Тогда местные жители начали хлопать в ладоши, однако опустили руки, когда заехал второй БМП с украинским флагом. Оказалось, что люди издалека спутали польский флаг с российским.

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