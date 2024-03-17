ВС РФ освободили село Мирное в Запорожской области

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Российские бойцы группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Мирное Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
Кроме того, ВС РФ поразили места сборки дронов ВСУ.
Удар также был нанесен по пункту временной дислокации батареи ЗРК IRIS-T, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в зоне СВО был уничтожен американский вертолет UH-60 Black Hawk. На борту находились украинские военные. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Удар также был нанесен по пункту временной дислокации батареи ЗРК IRIS-T, добавили в ведомстве.
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Анастасия Хохлова