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Армия России освободила село Семёновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ в ежедневной сводке.
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Семеновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Кроме того, за минувшие сутки российские военные нанесли поражение формированиям ВСУ, а также подразделению наёмников «Иностранного легиона» возле Новоалександровки, Архангельского, Тарасовки и Заветного в ДНР.
Ранее российские силы освободили село Кисловка в Харьковской области. 47-я танковая дивизия подняла российский флаг над населенным пунктом.
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Элина Позднякова