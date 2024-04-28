Российские силы освободили Новобахмутовку в ДНР

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Российская армия освободила село Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике, об этом сообщило Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Новобахмутовка Донецкой Народной Республики и нанесли поражение формированиям 142-й пехотной, 24-й механизированной, 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Семеновка Донецкой Народной Республики», — сообщила пресс-служба оборонного ведомства в своей ежедневной сводке.
Напомним, после освобождения Авдеевки в феврале 2024 года на Донецком направлении российская армия ведёт самые активные бои в районе города Часов Яр. После освобождения этого населённого пункта Вооружённые силы РФ выйдут на Славянск и Краматорск, после чего смогут взять под свой контроль весь Донбасс.
22 апреля Владимир Рогов сообщил, что российские силы освободили посёлок городского типа Очеретино в Донецкой области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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