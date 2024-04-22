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Вооруженные силы России освободили Очертино, сообщил в своем Telegram-канале глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Наши воины докладывают, что освободили этот н.п. и поднимают русский флаг над зданием. Прорыв фланга и факт того, что боевики ВСУ оставили позиции, а попросту — бежали из Очеретино подтверждают даже украинские информационные помойки и немецкий русофоб Юлиан Рёпке», — отметил Рогов.Читайте также:
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*Террористическая организация, запрещённая на территории РФ
Артем Кузьмин