Армия России освободила Цветковое в Запорожской области
Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Цветковое Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
За прошедшие сутки в зоне действия группировки «Восток» ВСУ понесли значительные потери. Согласно информации военного ведомства, ликвидировано более 320 военнослужащих противника. Кроме того, украинские войска потеряли два бронетранспортёра, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад с материальными средствами.
Уточняется, что российская армия нанесла поражение формированиям механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ. Это произошло в районах населённых пунктов Покровское, Добропасово, Васильковка, Братское в Днепропетровской области, а также Трудовое, Розовка, Верхняя Терса, Новониколаевка и Горькое в Запорожской области.
