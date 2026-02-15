Киев находится на грани катастрофы, заявил Кличко
Ситуация с энергетикой в Киеве близка к бедственной. Об этом в беседе с Financial Times рассказал мэр города Виталий Кличко.
При этом Кличко упомянул конфликт с Владимиром Зеленским, который возник еще до начала специальной военной операции. По его мнению, это только усугубило положение в городе.
«Киев находится на грани катастрофы», — приводит издание его слова.
Киевская администрация ранее объявила, что жители могут свободно передвигаться по городу до «пунктов несокрушимости». Там люди могут согреться и зарядить свои электронные устройства, даже в комендантский час.