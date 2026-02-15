Киев находится на грани катастрофы, заявил Кличко

15 февраля 2026, 10:54

Financial Times: Кличко заявил, что Киев находится на грани катастрофы

Фото: iStock/Silent_GOS

Ситуация с энергетикой в Киеве близка к бедственной. Об этом в беседе с Financial Times рассказал мэр города Виталий Кличко.





При этом Кличко упомянул конфликт с Владимиром Зеленским, который возник еще до начала специальной военной операции. По его мнению, это только усугубило положение в городе.





«Киев находится на грани катастрофы», — приводит издание его слова.