ВС России наступают на всех направлениях, сообщил Герасимов

15 февраля 2026, 09:27

Герасимов: ВС России ведут наступление на всех направлениях

Фото: iStock/zim286

Российские войска продвигаются на всех участках в зоне СВО. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, передает РИА Новости.