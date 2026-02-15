Достижения.рф

ВС России наступают на всех направлениях, сообщил Герасимов

Фото: iStock/zim286

Российские войска продвигаются на всех участках в зоне СВО. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, передает РИА Новости.



В рамках специальной военной операции продолжаются активные действия на всех направлениях, сообщил он, проверяя выполнение боевых задач силами группировки «Центр». Штурмовые отряды успешно уничтожают украинские вооруженные формирования в Гришино в ДНР. Параллельно идут ожесточенные бои за захват Новопавловки, Новоподгорного, Нового Донбасса и Белицкого. Герасимов отметил, что противник несет значительные потери, которые не в состоянии восполнить.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

