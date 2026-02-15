Ожесточенные бои в Запорожье, освобождение Цветкового и отступление ВСУ под Купянском: последние новости СВО на 15 февраля
ВС РФ демонстрируют системное продвижение, сочетая фланговые охваты с подавлением ключевых узлов обороны. Украинская сторона, несмотря на попытки стабилизировать линию соприкосновения, теряет контроль над инфраструктурой на ключевых участках фронта. Подробнее о ситуации в зоне СВО читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьНа Сумском направлении подразделения группировки «Север» ведут активные наступательные действия, расширяя зону контроля. Интенсивное давление на оборону ВСУ фиксируется в трёх ключевых районах области — Сумском, Краснопольском и Глуховском. Продвижение российских сил отмечается на 17 участках линии соприкосновения, суммарная глубина продвижения за сутки превысила 900 метров. Противник предпринял одну попытку контратаки с привлечением штурмовых групп из состава 21-й отдельной мотопехотной бригады. Замысел украинского командования не реализован: комплексное огневое воздействие сорвало манёвр, атака отражена.
Слобожанское направлениеНа Слобожанском направлении ВС РФ ведут работу по освобождению Покровки. Взятие под контроль населенных пунктов Грабовское, Высокое и Поповка позволило российским силам выйти к селу. В центральной части его продолжаются столкновения. Закреплению прогресса препятствует насыщение участка резервами ВСУ, переброшенными ранее, а также особенности рельефа с оврагами, используемые для обороны позиций. Украинское командование уделяет первостепенное внимание удержанию рубежей перед Краснопольем. Высокая активность вражеских расчетов БПЛА осложняет продвижение штурмовых групп.
Харьковское направлениеНа Харьковском направлении фиксируются ожесточённые встречные бои в лесополосах и населённых пунктах в районе Волчанска. В районе Казачьей Лопани реактивными системами залпового огня «Торнадо-С» нанесено поражение по месту сосредоточения подразделений ВСУ. Потери противника составили до взвода личного состава, уничтожено две единицы техники.
За минувшие сутки российские войска расширили зону контроля в Харьковской области. Продвижение зафиксировано в районе Зелёного, в направлении Нескучного. Активные наступательные действия продолжаются у Старицы, Симиновки, а также в лесных массивах севернее Волчанских Хуторов. Попытка украинских сил расширить контроль в районе Вильчи пресечена массированным артиллерийским огнём ВС РФ.
Запорожское направлениеНа Запорожском направлении продолжаются интенсивные позиционные бои. Основные усилия сторон сосредоточены в районе Приморского, Лукьяновского и Новобойковского. Российские подразделения отражают атаки противника у Новояковлевки. Формируется тактический выступ на западном фланге, украинские формирования наносят удары по тыловым районам российской стороны. Сложная обстановка сохраняется также в окрестностях Степногорска. ВС РФ нанесли огневое поражение по объектам и позициям ВСУ в населённых пунктах Веселянка, Григорьевка, Юрьевка и Орехов. Отмечаются значительные потери в живой силе и военной технике со стороны противника.
Силы ПВО за ночь уничтожили 68 украинских БПЛА над регионами РФ
Гуляйпольское направлениеГуляйпольское направление остается участком с крайне напряженной обстановкой. Украинское командование сосредоточило значительные силы в районе населенных пунктов Покровское и Великомихайловка, включая подразделения десантных войск и несколько штурмовых полков. За минувшие сутки ВС РФ отразили более десяти попыток атак противника в районах Терноватого, Староукраинки и Братского.
Подразделения российской армии уверенно продвигаются вперед, преодолевая эшелонированные оборонительные рубежи, включая противотанковые рвы, бетонные надолбы («зубы дракона») и плотные минные поля, возведенные украинскими войсками. В ходе продолжительных боев освобожден населенный пункт Цветковое. В настоящий момент боестолкновения ведутся в районе Ивановки и Гавриловки.
Красноармейское направлениеНа Красноармейском (Покровском) направлении ведутся активные боевые действия в городской черте и пригородах. Столкновения зафиксированы в Гришино, в районе Белицкого и Нового Донбасса . Российские штурмовые подразделения действуют у Торецка, фактически выходя на подступы к следующему ключевому узлу обороны ВСУ — Дружковке.
Купянское направлениеВ Купянске боевые действия перешли в позиционную фазу и носят вязкий характер. Штурмовые подразделения ВС РФ ведут наступление на Новоосиновку и продвинулись вглубь Подолов. Продолжается борьба за контроль над Купянском-Узловым, Куриловкой, а также районами Кучеровки. В связи с критическими проблемами в снабжении украинские формирования оставили позиции в районе Соболевки, Московки и Радьковки, отходя в сторону Благодатовки и Нечволодовки.
Зафиксированы факты принудительной эвакуации гражданского населения из Ковалёвки и Нечволодовки. Под видом вывоза мирных жителей противник осуществляет транспортировку своих раненых.