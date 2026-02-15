Достижения.рф

Ожесточенные бои в Запорожье, освобождение Цветкового и отступление ВСУ под Купянском: последние новости СВО на 15 февраля

Фото: Минобороны РФ

ВС РФ демонстрируют системное продвижение, сочетая фланговые охваты с подавлением ключевых узлов обороны. Украинская сторона, несмотря на попытки стабилизировать линию соприкосновения, теряет контроль над инфраструктурой на ключевых участках фронта. Подробнее о ситуации в зоне СВО читайте в материале «Радио 1».




Сумская область

На Сумском направлении подразделения группировки «Север» ведут активные наступательные действия, расширяя зону контроля. Интенсивное давление на оборону ВСУ фиксируется в трёх ключевых районах области — Сумском, Краснопольском и Глуховском. Продвижение российских сил отмечается на 17 участках линии соприкосновения, суммарная глубина продвижения за сутки превысила 900 метров. Противник предпринял одну попытку контратаки с привлечением штурмовых групп из состава 21-й отдельной мотопехотной бригады. Замысел украинского командования не реализован: комплексное огневое воздействие сорвало манёвр, атака отражена.

Слобожанское направление

На Слобожанском направлении ВС РФ ведут работу по освобождению Покровки. Взятие под контроль населенных пунктов Грабовское, Высокое и Поповка позволило российским силам выйти к селу. В центральной части его продолжаются столкновения. Закреплению прогресса препятствует насыщение участка резервами ВСУ, переброшенными ранее, а также особенности рельефа с оврагами, используемые для обороны позиций. Украинское командование уделяет первостепенное внимание удержанию рубежей перед Краснопольем. Высокая активность вражеских расчетов БПЛА осложняет продвижение штурмовых групп.

Харьковское направление

На Харьковском направлении фиксируются ожесточённые встречные бои в лесополосах и населённых пунктах в районе Волчанска. В районе Казачьей Лопани реактивными системами залпового огня «Торнадо-С» нанесено поражение по месту сосредоточения подразделений ВСУ. Потери противника составили до взвода личного состава, уничтожено две единицы техники.

За минувшие сутки российские войска расширили зону контроля в Харьковской области. Продвижение зафиксировано в районе Зелёного, в направлении Нескучного. Активные наступательные действия продолжаются у Старицы, Симиновки, а также в лесных массивах севернее Волчанских Хуторов. Попытка украинских сил расширить контроль в районе Вильчи пресечена массированным артиллерийским огнём ВС РФ.

Запорожское направление

На Запорожском направлении продолжаются интенсивные позиционные бои. Основные усилия сторон сосредоточены в районе Приморского, Лукьяновского и Новобойковского. Российские подразделения отражают атаки противника у Новояковлевки. Формируется тактический выступ на западном фланге, украинские формирования наносят удары по тыловым районам российской стороны. Сложная обстановка сохраняется также в окрестностях Степногорска. ВС РФ нанесли огневое поражение по объектам и позициям ВСУ в населённых пунктах Веселянка, Григорьевка, Юрьевка и Орехов. Отмечаются значительные потери в живой силе и военной технике со стороны противника.

Силы ПВО за ночь уничтожили 68 украинских БПЛА над регионами РФ

Гуляйпольское направление

Гуляйпольское направление остается участком с крайне напряженной обстановкой. Украинское командование сосредоточило значительные силы в районе населенных пунктов Покровское и Великомихайловка, включая подразделения десантных войск и несколько штурмовых полков. За минувшие сутки ВС РФ отразили более десяти попыток атак противника в районах Терноватого, Староукраинки и Братского.

Подразделения российской армии уверенно продвигаются вперед, преодолевая эшелонированные оборонительные рубежи, включая противотанковые рвы, бетонные надолбы («зубы дракона») и плотные минные поля, возведенные украинскими войсками. В ходе продолжительных боев освобожден населенный пункт Цветковое. В настоящий момент боестолкновения ведутся в районе Ивановки и Гавриловки.

Красноармейское направление

На Красноармейском (Покровском) направлении ведутся активные боевые действия в городской черте и пригородах. Столкновения зафиксированы в Гришино, в районе Белицкого и Нового Донбасса . Российские штурмовые подразделения действуют у Торецка, фактически выходя на подступы к следующему ключевому узлу обороны ВСУ — Дружковке.

Купянское направление

В Купянске боевые действия перешли в позиционную фазу и носят вязкий характер. Штурмовые подразделения ВС РФ ведут наступление на Новоосиновку и продвинулись вглубь Подолов. Продолжается борьба за контроль над Купянском-Узловым, Куриловкой, а также районами Кучеровки. В связи с критическими проблемами в снабжении украинские формирования оставили позиции в районе Соболевки, Московки и Радьковки, отходя в сторону Благодатовки и Нечволодовки.
Зафиксированы факты принудительной эвакуации гражданского населения из Ковалёвки и Нечволодовки. Под видом вывоза мирных жителей противник осуществляет транспортировку своих раненых.

