Армия России освободила Украинск в ДНР

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Армия России освободила Украинск от ВСУ, город находится под контролем ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
«Сегодня утром населенный пункт Украинск перешел под контроль армии России», — говорится в сообщении.
Кроме того, уточняется, что в городе развевается российский флаг.
Напомним, Украинск находится между Курахово и Селидово в ДНР. Бои за населенный пункт шли несколько недель.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что российские военные освободили населённый пункт Желанное Первое в ДНР. Отмечается, что взять под контроль населённый пункт удалось бойцам подразделения группировки войск «Южная».
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Элина Позднякова