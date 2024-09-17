Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Армия России освободила Украинск в ДНР

Армия России освободила Украинск в ДНР

17 сентября 2024, 17:59
Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

Армия России освободила Украинск от ВСУ, город находится под контролем ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
«Сегодня утром населенный пункт Украинск перешел под контроль армии России», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что в городе развевается российский флаг.



Напомним, Украинск находится между Курахово и Селидово в ДНР. Бои за населенный пункт шли несколько недель.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что российские военные освободили населённый пункт Желанное Первое в ДНР. Отмечается, что взять под контроль населённый пункт удалось бойцам подразделения группировки войск «Южная».


Читайте также:

Оборона ВСУ сыплется, ВС РФ прорываются к центру Торецка: последние новости СВО

Бойцы ВСУ отказываются выполнять самоубийственные приказы и сдаются в плен

ВС РФ освободили населенный пункт Долиновка в ДНР
#флаг
#контроль
#днр
Рогов: в рядах ВСУ наблюдается хаос с переброской частей на участках
17 сентября 2024, 16:57

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

В рядах ВСУ наблюдается хаос с переброской подразделений на различных направлениях. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова передает РИА Новости.
«Идет хаос с переброской подразделений. Под покровом ночи на машинах с выключенными фарами, поездами, автобусами, грузовиками враг спешно перебрасывает силы с одного участка фронта на другой», — рассказал Рогов.

По его словам, противник такими действиями пытается избежать провала фронта из-за российского наступления. Однако Рогов также отметил, что это может быть отвлекающим маневром для разведки ВС РФ.

Он рассказал, что с Запорожского направления киевское руководство отправило некоторые в Курскую область, а теперь их переводят в район Покровска, чтобы сдержать наступление ВС РФ.

Читайте также:

ВСУ перетягивают силы из Курской области в Донбасс

Раскрыто отношение руководства ВСУ к вторжению в Курскую область

Украина готова к потере Покровска, Селидово и Угледара из-за отсутствия боеприпасов
#всу
#вс рф
#рогов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ перетягивают силы из Курской области в Донбасс
Politico: ВСУ перетягивают силы из Курской области в ДНР из-за успехов ВС РФ
17 сентября 2024, 15:49

Фото: iStock/Irina Piskova

Успехи ВС РФ в Донбассе вынуждают ВСУ перетягивать в ДНР силы из Курской области. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на украинских солдат. По их словам, командование уже начало передислоцировать подразделения.
«Потери среди украинцев быстро растут, что вынуждает Сырского начать передислокацию некоторых подразделений из Курской области для укрепления обороны (в подконтрольной Киеву части ДНР — прим.ред.)», — указывается в материале.
При этом издание отмечает, что несмотря на это российская армия продолжает развивать наступление в ДНР и достигает успехов.

Ранее украинский военкор Юлия Кириенко писала, что командиры ВСУ все чаще сокрушенно говорят об угрозе потерять Покровск, Селидово и Угледар из-за снарядного голода и нехватки солдат.

Читайте также:

Украина готова к потере Покровска, Селидово и Угледара из-за отсутствия боеприпасов

Оборона ВСУ сыплется, ВС РФ прорываются к центру Торецка: последние новости СВО

Западная разведка назвала потери ВСУ с начала СВО
#армия
#украина
#новости
#днр
#сво
#всу
#вс рф
#солдат
#угледар
#разведка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны: ВС РФ сорвали четыре попытки ВСУ прорвать оборону в Курской области
17 сентября 2024, 15:26

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Группировка войск «Север» ВС РФ сорвала четыре попытки ВСУ прорвать оборону в Курской области. Об этом сообщает Минобороны России. По данным ведомства, украинские войска пытались атаковать российские позиции у сел Любимовка, Малая Локня, Ольговка и Черкасская Конопелька.
«В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины и два автомобиля», — пояснили в министерстве.
Также отмечается, что группировка войск «Север» продолжает наступать и громить противника, поражение нанесено подразделениям восьми бригад ВСУ в районах сел Любимовка, Малая Локня, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг и Плехово.

Ранее газета Politico со ссылкой на военных чиновников Украины раскрыла отношение части руководства ВСУ к вторжению в Курской области. Оказалось, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный и ряд высокопоставленных командиров украинской армии выступали против идеи атаковать российский регион, когда ее предложил Зеленский.

Читайте также:

Раскрыто отношение руководства ВСУ к вторжению в Курскую область

Украина готова к потере Покровска, Селидово и Угледара из-за отсутствия боеприпасов

Оборона ВСУ сыплется, ВС РФ прорываются к центру Торецка: последние новости СВО
#регион
#машины
#новости
#сво
#всу
#вс рф
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Время великих дел: как государство поддерживает участников СВО
17 сентября 2024, 15:08

Фото: iStock/SergeyVButorin

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о повышении численности армии. Была установлена штатная численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 389 130 единиц, включая 1 500 000 военнослужащих. Предполагается, что численность ВС РФ будет увеличена за счет контрактников.
Те, кто подписывает контракт с Минобороны РФ и отправляется в зону СВО, делают свой выбор осознанно. Военные отправляются на защиту своей страны, а также семей. Мужчины выполняют свой долг перед Отечеством не на словах, а на деле.

В свою очередь государство достойно оплачивает труд военнослужащего. При заключении контракта военный получает единовременную выплату, которая составляет не менее 800 тысяч рублей. Выполняя задачи в зоне СВО, бойцы получают от 210 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, существуют дополнительные выплаты, которые достигают одного миллиона рублей в год. Также участникам спецоперации полностью компенсируется военная пенсия и выплачиваются дополнительные деньги за получение наград и медалей.

Пока военнослужащие находятся в зоне СВО, государство заботится об их семьях. Дети бойцов своевременно обеспечиваются местами в детских садах, могут бесплатно посещать кружки и также бесплатно питаться в школах и ездить в оздоровительные учреждения.

Взрослые дети участников СВО обеспечиваются бюджетными местами в лучших ВУЗах страны, а дети раненых и погибших могут поступить в высшее учебное заведение без вступительных экзаменов.

При этом участники СВО могут оформить льготную ипотеку и купить достойное жилье с использованием госсредств. Также им компенсируются коммунальные расходы.

Подробнее о предоставляемых льготах и выплатах участникам СВО можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

Читайте также:

Мобилизация: стало известно, за счет кого увеличится численность ВС РФ

Враг наступает: стало известно, зачем Путин увеличил численность российской армии

В Государственной Думе поддержали законопроект освобождения подсудимых за участие в СВО
#деньги
#дети
#жильё
#минобороны рф
#военные
#выплаты
#мужчины
#пенсия
#контракт
#государство
#счёт
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыто отношение руководства ВСУ к вторжению в Курскую область
Politico: Залужный и ряд командиров ВСУ выступали против атаки в Курской области
17 сентября 2024, 14:57

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный и ряд высокопоставленных командиров украинской армии выступали против идеи вторжения в Курскую область, когда ее предложил Зеленский. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на военных чиновников Украины. Отмечается, что многие относились к такому предложению скептически и называли его авантюрой.
«Некоторые из украинских высокопоставленных командующих скептически отнеслись к <...> нападению на Россию», — указано в материале.
По словам источников газеты, Залужный критиковал идею Зеленского за то, что в плане лидера киевского режима не указаны дальнейшие действия после пересечения границы России, однако Зеленский так и не смог четко аргументировать свою позицию.
«Он (Залужный — прим.ред.) считал, что это авантюра», — цитируют одного из военных чиновников.
Читайте также:

Украина готова к потере Покровска, Селидово и Угледара из-за отсутствия боеприпасов

Оборона ВСУ сыплется, ВС РФ прорываются к центру Торецка: последние новости СВО

Западная разведка назвала потери ВСУ с начала СВО
#украина
#новости
#сво
#всу
#вс рф
#зеленский
#разведка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВКС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР
17 сентября 2024, 14:28

ВКС России авиаударом ликвидировали пункт временной дислокации ВСУ около Звановки в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что российские войска ударили по пункту временной дислокации одного из подразделений украинской армии в районе Звановки на временно оккупированной ВСУ территории ДНР.

В результате удара средства объективного контроля зафиксировали критическое разрушение здания, используемое украинскими военными. Потери ВСУ составили свыше 20 человек личного состава армии и четыре единицы автомобильной техники.

Ранее американская газета WSJ, ссылаясь на данные западной разведки, сообщило, что потери ВСУ с начала конфликта составили около 480 тысяч человек, включая раненых.

Читайте также:

ВС РФ уничтожили основные логистические автомагистрали ВСУ под Покровском

Украина готова к потере Покровска, Селидово и Угледара из-за отсутствия боеприпасов

Оборона ВСУ сыплется, ВС РФ прорываются к центру Торецка: последние новости СВО
#минобороны рф
#днр
#вкс
#вс рф
#всу
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина готова к потере Покровска, Селидово и Угледара из-за отсутствия боеприпасов
Украинский военкор Кириенко: ВСУ критически не хватает мин
17 сентября 2024, 14:27

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинский военный корреспондент Юлия Кириенко пишет, что ВСУ испытывают снарядный голод, им не хватает мин, передает украинское издание «Страна».
«ВСУ на третий год войны критически не хватает мин, хотя склады ими забиты. Командиры все чаще говорят об угрозе потери Покровска, Селидово и Угледара. Но не только из-за нехватки солдат, но и мин», — пишет Кириенко.

Она также передала слова одного из командиров ВСУ на Покровском направлении, который рассказал, что на бригаду им дают 10 мин 120-мм на неделю. По словам солдат ВСУ, такой ситуации с минами, как сейчас, не было никогда. Журналистка подчеркнула, что украинские производители говорят, что у них отлажено производство и «склады трещат», но «государство не заказывает».

При этом Кириенко добавила, что с артиллерийскими снарядами ситуация в ВСУ получше.

Читайте также:

Оборона ВСУ сыплется, ВС РФ прорываются к центру Торецка: последние новости СВО

Западная разведка назвала потери ВСУ с начала СВО

Часть боевиков ВСУ попали в «огневой мешок» под Курском
#производство
#оборона
#производители
#государство
#новости
#сво
#всу
#вс рф
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Суджу прибыли десятки иностранных инструкторов ВСУ
Алаудинов: несколько десятков иностранных инструкторов ВСУ прибыли в Суджу
17 сентября 2024, 13:29

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова

В Судже Курской области зафиксировано появление нескольких десятков иностранных инструкторов ВСУ. Об этом сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. Его слова передает ТАСС.
«Они (иностранные инструкторы – ред.) фиксируются не на передовой, мы фиксируем их появление в районе Суджи. Несколько десятков иностранцев», — сказал Алаудинов.

Ранее Алаудинов заявил, что в Курской области было уничтожено большое количество пехоты Вооруженных сил Украины, которая предпринимала попытки закрепиться на нескольких участках суджанского направления.

Помимо этого, по его словам, на суджанском направлении бойцы спецназа сбили несколько БПЛА, уничтожили самоходную артиллерийскую установку и машину. Он добавил, что боевики пытаются прорваться на направлении Веселого, однако несут потери.

Читайте также:

Командир спецназа «Ахмат» сообщил, что ВС РФ закрепляются в Борках Курской области

В Курской области приняли решение об обязательной эвакуации двух районов

Алаудинов озвучил количество украинских солдат, захваченных под Курском за прошедший месяц
#бпла
#вс рф
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ уничтожили основные логистические автомагистрали ВСУ под Покровском
17 сентября 2024, 11:45

Фото: iStock/SDubi

ВС РФ уничтожили ударами авиабомб ключевые логистические автомагистрали для ВСУ в Красноармейске (украинское название - Покровск) в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Вокруг Красноармейска уничтожены три моста. Они являлись важными стратегическими магистралями, которые, собственно, долгие годы делали город важным логистическим узлом ВСУ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что вокруг города теперь практически отсутствует какая-либо логистика. В силовых структурах пояснили, что красноармейская агломерация граничит с Днепропетровской областью, также дороги из Красноармейска вели в Димитров (Мирноград) и Родинское. И далее был путь на Константиновку и Славянск. В настоящее время все они пути перерезаны.

Читайте также:

Оборона ВСУ сыплется, ВС РФ прорываются к центру Торецка: последние новости СВО

Генерал Гурулев: у ВСУ есть резервы для переброски в Курскую область

Морпехи в упор расстреляли позиции боевиков ВСУ под Курском — видео
#дороги
#видео
#оборона
#город
#новости
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате