Армия России отражает атаку БПЛА ВСУ на Севастополь

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Армия России отражает атаку украинских беспилотников в Севастополе, в настоящее время сбито уже четыре штуки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Военные отражают вражескую атаку БПЛА. По предварительной информации сбиты уже 4 беспилотника. В районе Монастырского шоссе в результате падения осколков от сбитых БПЛА загорелась трава», — написал Развожаев в своём Telegram-канале.
По данным спасательной службы, никакие объекты на земле не повреждены. Пострадавших людей также нет.
Напомним, несколько муниципалитетов Краснодарского края ночью 21 июня подверглись массированной атаке украинских войск. Телеграм-канал оперштаба региона сообщил, что пострадавших нет.
В Темрюкском районе обломки беспилотника рухнули на гостевой дом в поселке Волна, постояльцев эвакуировали.
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