Четыре человека пострадали в Краснодарском крае после атаки украинских БПЛА

Фото: istock/Iulianna Est
В результате атаки украинских беспилотников пострадали четыре жители Краснодарского края. Об этом сообщили в оперштабе региона.
Кроме того, повреждены здания автовокзала «Южный» и котельной, расположенных в Краснодаре.
Напомним, в ночь на 21 июня Краснодарский край подвергся массированной атаке украинских войск. В Темрюкском районе обломки беспилотника рухнули на гостевой дом в поселке Волна, постояльцев эвакуировали.
Ранее стало известно, что российские системы ПВО сбили ракету ATACMS и два украинских беспилотника над Геническом Херсонской области. Над Арабатской стрелкой региона российские военные сбили еще четыре украинских беспилотника.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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Напомним, в ночь на 21 июня Краснодарский край подвергся массированной атаке украинских войск. В Темрюкском районе обломки беспилотника рухнули на гостевой дом в поселке Волна, постояльцев эвакуировали.
Ранее стало известно, что российские системы ПВО сбили ракету ATACMS и два украинских беспилотника над Геническом Херсонской области. Над Арабатской стрелкой региона российские военные сбили еще четыре украинских беспилотника.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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Никита Иванов