Украинскую ракету ATACMS и два БПЛА сбили над Геническом

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Российские системы ПВО сбили ракету ATACMS и два украинских беспилотника над Геническом Херсонской области. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
Он также рассказал журналистам, что силы ПВО также сбили снаряды РСЗО и беспилотник над Чонгаром. Над Арабатской стрелкой региона российские военные сбили еще четыре украинских беспилотника.
Ранее над Мелитополем система ПВО сбила четыре украинских ракеты. Кроме того, ВСУ атаковали нефтебазу в Тамбовской области, там загорелся резервуар. К ликвидации пожара привлекли силы территориальной подсистемы РСЧС, а также пожарно-спасательные подразделения от МЧС России.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что одной из ключевых задач страны является защита от атак дальнобойного оружия по её территории. Он отметил, что российские военные готовы к любому развитию событий.
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Ранее над Мелитополем система ПВО сбила четыре украинских ракеты. Кроме того, ВСУ атаковали нефтебазу в Тамбовской области, там загорелся резервуар. К ликвидации пожара привлекли силы территориальной подсистемы РСЧС, а также пожарно-спасательные подразделения от МЧС России.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что одной из ключевых задач страны является защита от атак дальнобойного оружия по её территории. Он отметил, что российские военные готовы к любому развитию событий.
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Никита Иванов