На Ильский НПЗ в Краснодарском крае упал беспилотник ВСУ

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Беспилотный летательный аппарат упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края. На площади 50 квадратных метров возник пожар, его успешно ликвидировали. Об этом сказано в Телеграм-канале краевого оперштаба.
«Около 04.00 21 июня в службу ЕДДС Северского района поступила информация о падении БПЛА на территории Ильского НПЗ. Повреждены хозяйственные сооружения. Пожар на площади 50 квадратных метров уже ликвидировали. По предварительным данным, пострадали два человека», — сказано в сообщении.В ночь на 21 июня оперштаб сообщал о массированной атаке ВСУ на Краснодарский край. Через время оперштаб проинформировал о четырех пострадавших в Краснодаре в результате атаки украинских беспилотников на котельную и автовокзал «Южный».
Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак