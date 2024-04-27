Армия России поразила четыре ТЭЦ в разных частях Украины

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Армия России нанесла удары по энергосистеме Украины, поразив сразу четыре ТЭЦ в разных частях страны. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, его слова передаёт РИА Новости.
«Удары были нанесены по ТЭЦ в городе Бурштын в Ивано-Франковской области, Стрый Львовской области, Криворожской, Ладыжин в Винницкой области - эту ТЭЦ раньше разбили, возможно, отремонтировали и добивали сейчас», — рассказал Лебедев.
Ранее стало известно, что четыре украинские теплоэлектростанции получили серьёзные повреждения в результате серии взрывов. Сообщается о разрушенных технических постройках и повреждённом оборудовании.
Напомним, что в ночь на 27 апреля взрывы гремели в четырёх регионах на западе Украины: в Хмельницкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Тернопольской областях.
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Элина Позднякова