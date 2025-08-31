Наемники батальона ВСУ покинули позиции ради автопробега
Солдаты ВСУ 34-го отдельного мотопехотного батальона (ОМПБ) «Волкодавы», состоящего в основном из наемников, самовольно оставили позиции. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Наемники отправились в Харьков для участия в автопробеге, который состоялся 29 августа. Эта информация была получена в ходе проверки 57-й ОМПБр ВСУ.
Ранее сообщалось, что ВСУ задействуют польских наемников в окрестностях Часова Яра. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
