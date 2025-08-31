ВС России уничтожили две гаубицы ВСУ в ДНР

31 августа 2025, 08:40

ВС России выявили и уничтожили 2 гаубицы ВСУ в районе Константиновки в ДНР

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Подразделения «Южной» группировки войск выявили и ликвидировали две гаубицы ВСУ в районе Константиновки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.