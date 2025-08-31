ВС России уничтожили две гаубицы ВСУ в ДНР
Подразделения «Южной» группировки войск выявили и ликвидировали две гаубицы ВСУ в районе Константиновки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, обе артиллерийские установки располагались в непосредственной близости от тыловых позиций противника и обеспечивали огневую поддержку атакующим силам ВСУ. Их уничтожение лишило врага возможности продолжать боевые действия, что способствовало продвижению «Южной» группировки войск.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
