ВС России уничтожили две гаубицы ВСУ в ДНР

ВС России выявили и уничтожили 2 гаубицы ВСУ в районе Константиновки в ДНР
Подразделения «Южной» группировки войск выявили и ликвидировали две гаубицы ВСУ в районе Константиновки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.



По данным оборонного ведомства, обе артиллерийские установки располагались в непосредственной близости от тыловых позиций противника и обеспечивали огневую поддержку атакующим силам ВСУ. Их уничтожение лишило врага возможности продолжать боевые действия, что способствовало продвижению «Южной» группировки войск.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

