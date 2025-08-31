В России заявили об ощутимых потерях для Украины после удара по Одессе

31 августа 2025, 13:13

Эксперт Дандыкин: мощный удар ВС РФ по Одессе принес ощутимые потери Украине

Фото: iStock/Diy13

Удары ВС РФ по Одессе и области оборачиваются ощутимыми потерями для Украины и ВСУ. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.





По словам эксперта, атака на порты Одессы может нарушить логистические цепочки и поставки вооружения для Вооруженных сил Украины. Это лишит Киев возможности использовать Черное море для атак на российские регионы, включая Крым и Крымский мост.





«Сейчас это для них будет проблематично. Уничтожаются, кстати, по всему побережью и безэкипажные катера. Так что здесь удары будут наноситься и дальше. Ну и, конечно, атакуются резервуары с топливом, а также те, кто перегоняют на танкерах нефть для нужд ВСУ. Все это находится во многом там. То есть ощутимые потери», — пояснил Дандыкин.