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Армия России поразила военные аэродромов ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ
Фото: iStock/Leonid Ikan

Фото: iStock/Leonid Ikan

ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, также удар нанесен был по скоплениям живой силы противника в 135-ти районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов», — говорится в сводке министерства.

Также под удар попали склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника. Также огневое поражение нанесено живой силе и военной технике ВСУ в 135-ти районах.



В Минобороны также добавили, что средства ПВО сбили 11 снарядов от американского РСЗО HIMARS, а также две французские авиабомбы Hammer и 95 беспилотников.

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Российский штурмовик назвал необычную причину ухода на СВО
Штурмовик «Калаш» заявил, что ушел на СВО из-за необходимости отвечать за слова
31 октября 2024, 12:38

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Командир штурмовиков с позывным «Калаш» заявил, что ушел на СВО из-за необходимости отвечать за слова. Об этом сообщает Telegram-канал «Герои спецоперации Z».
Российский боец рассказал, что во время прохождения военной службы он давал присягу России. Именно поэтому он не искал возможности «соскочить», когда получил повестку в период частичной мобилизации.

Несмотря на твердую уверенность в том, что он должен уйти на СВО, оставить свой дом «Калашу» было морально тяжело. Дома у него остались супруга и трое детей.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Минобороны: ВС РФ освободили Ясную Поляну в ДНР
31 октября 2024, 12:30

Фото: istockphoto/Fotokot197

Российские силы освободили населенный пункт Ясная Поляна в Донецкой народной республике, доложили в Минобороны.
Ранее в Госдуме сообщали, что в России не питают иллюзий насчет того, что оружейные поставки киевскому режиму западными союзниками уменьшатся. По словам депутата Юрия Швыткина, сегодня под видом наемников в рядах украинских боевиков есть регулярные подразделения армий западных и натовских стран.

В Кремле подчеркивали, что боевые действия в украинской республике завершатся, когда РФ достигнет всех поставленных целей спецоперации.

Боевые действия на Украине начались в конце февраля 2022 года, с целью демилитаризировать и денацифицировать республику.

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СК: под Питером троих дезертиров из зоны СВО на Украине взяли штурмом
31 октября 2024, 12:18

Фото: istockphoto/blinow61

Троих осужденных, которые дезертировали из зоны спецоперации на Украине, взяли штурмом в Ленинградской области, пишет 47news, ссылаясь на региональное Военное следственное управление СК РФ. Уточняется, что мужчин осудили по уголовным статьям.
Сначала разыскивался 30-летний Александр Игуменов, затем возле его дома обнаружился 37-летний Владимир Никин, а также 30-летний Марк Фролов. Игуменов угрожал следователям оружием, а затем засел в квартире вместе с подельниками.

Позже ее штурмовали спецназовцы, задержав дезертиров.

Похожий случай произошел в июле, когда в Белоострове взяли двух дезертиров. Их нашли благодаря одному из местных, раскрывшему местоположение беглецов.

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В США обеспокоились, что три страны отправят войска в Россию
Экс-сотрудник Госдепа Тафури: Иран, Сирия и Китай могут отправить войска в РФ
31 октября 2024, 12:15

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

США должен беспокоить тот факт, что союзники Москвы могут отправить свои войска в Россию для последующего участия в украинском конфликте. Об этом заявил экс-сотрудник госдепа США Дэвид Тафури в эфире украинского «24 канала».
По словам Тафури, войска на Украину могут отправить Иран, Сирия и Китай. Он добавил, что не уверен в наличии у администрации Соединенных Штатов плана на такое развитие событий.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что, если войска КНДР появятся на Украине, то могут возникнуть новые формы поддержки Киева западными государствами. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В Госдуме рассказали о рисках для Польши, если та вступит в украинский конфликт
Шеремет предупредил Польшу об опасности участия в конфликте на Украине
31 октября 2024, 12:06

Михаил Шеремет (Фото: сайт государственной думы)

Госдума заявляет, что вовлеченность Польши в украинский конфликт негативно скажется на ее будущем. Если Варшава примет подобное решение, то она совершит очень серьезный и опасный ход. Его последствия могут быть сокрушительны.
По словам депутата и члена комитета по безопасности Михаила Шеремета, вступление Польши в конфликт на Украине лишь переведет его на новый уровень эскалации. Более того, сама страна будет рассматриваться как полноправный участник конфликта.

«Страны, которые пытаются насилием решить свою геополитические вопросы, должны помнить, что у России есть на вооружении ядерная триада», — напоминает Шеремет.

Некоторое время назад президент Америки Джо Байден получил письмо от членов палаты представителей США, сообщает американское издание Hill. Оно содержало прошение о том, чтобы союзнику по НАТО Польше было дано разрешение на расширение противовоздушной обороны на небо Украины. Это позволило бы полякам сбивать ракеты РФ над своей территорией.

Фото: iStock/MikeMareen

«Горячие головы» в США все никак не успокоятся, делится Шеремет.

Депутат считает, что величие России беспокоит иностранных политиков, и те воспользуются любым методом, чтобы ослабить РФ. Им нет дела до украинского и польского народов, возможные смерти солдат и гражданских не вызывают у них сожаления.

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Сырский срочно прибыл в Запорожскую область
Рогов: Главком ВСУ срочно прибыл в Запорожскую область
31 октября 2024, 11:55

Главком ВСУ Александр Сырский срочно приехал в Запорожскую область, которая частично находится под контролем Киева. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Поступила оперативная информация, что Сырский в срочном порядке посетил запорожский фронт, чтобы подавить царящую в рядах ВСУ панику на фоне колоссальных потерь бандеровцев», — рассказал Рогов.

Он также добавил, что приезд главкома ВВСУ в Запорожскую область связан и с тактическими успехами армии России, которая успешно продвигается вперед на всех направлениях линии боевого соприкосновения.

Ранее Сырский доложил о тяжелой обстановке на фронте главкому объединенных ВС НАТО в Европе Кристоферу Каволи.

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Сырский доложил командующему силами НАТО в Европе о тяжелой ситуации на фронте
31 октября 2024, 11:42

Фото: сайт НАТО

Главком ВСУ Александр Сырский доложил о тяжелой обстановке на фронте главкому объединенных ВС НАТО в Европе Кристоферу Каволи. Об этом говорится в соцсети Сырского.
«Главной темой нашего разговора была текущая ситуация на фронте <...> Сейчас вдоль всей линии фронта продолжаются тяжелые бои высокой интенсивности <...> Во время разговора также обменялись мнениями относительно безотлагательного и жесткого реагирования международного сообщества на привлечение северокорейского военного контингента к боевым действиям на стороне Москвы», — сказано в публикации Сырского.
Перед этим экс-нардеп Верховной рады Спиридон Килинкаров предрек отставку главкому ВСУ. Он отметил, что Сырский перед уходом должен кое-что сделать.

Ранее сообщалось, кого Сырский перевел в пехотинцы.

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«Когда мы победим»: В ГД раскрыли, когда закончится СВО
Депутат Швыткин: в России не ставят сроки окончания СВО
31 октября 2024, 11:41

Фото: iStock/Oleg Elkov

В России не ставят сроки завершения спецоперации. Такое заявление сделал зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, его слова передает «Лента.ру».
По его словам, в РФ не строят иллюзий в отношении уменьшения поставок Украине западного вооружения и техники. Депутат пояснил, что на сегодняшний день под видом наемников в рядах ВСУ присутствуют регулярные подразделения армий Запада и стран НАТО.

«Поставки вооружения, техники, боеприпасов продолжаются и достаточно активно. Мы не ставим сроки окончания специальной военной операции, сегодня, завтра, через год, через два. Специальная военная операция окончится тогда, когда мы победим», — сказал депутат.

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ВС России нанесли мощный удар по мосту в Одесской области, заявили в ВСУ
ВСУ заявили о массированном ракетном ударе по мосту через Днестровский лиман
31 октября 2024, 11:17

Фото: iStock/Diy13

ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по крупному мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Об этом в украинских ВВС, передает РИА Новости.
Согласно информации источника, были выпущены 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 и 8 управляемых авиационных ракет Х-59/69 с самолетов тактической авиации. Примечательно, что ВСУ смогли перехватить только две авиационные ракеты.

Уточняется, что через этот мост проходит автомобильное и железнодорожное сообщение противника с Молдавией и Румынией.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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