Армия России поразила военные аэродромов ВСУ

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ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, также удар нанесен был по скоплениям живой силы противника в 135-ти районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов», — говорится в сводке министерства.
Также под удар попали склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника. Также огневое поражение нанесено живой силе и военной технике ВСУ в 135-ти районах.
В Минобороны также добавили, что средства ПВО сбили 11 снарядов от американского РСЗО HIMARS, а также две французские авиабомбы Hammer и 95 беспилотников.
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