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В Курской области ВСУ испытывают нехватку личного состава и техники. На Донецком участке фронта противник попытался атаковать, но попытка наступления была пресечена российскими войсками. О том, где развернулись самые ожесточенные бои и на каком направлении ВС РФ удалось достичь успеха – в материале «Радио 1».
Курская область
Группировка войск «Север» активно продвигается на юге Суджанского района, украинские подразделения не осуществляют контратак. Разведка сообщает о деморализации среди солдат ВСУ в Судже, что приводит к увеличению числа отказников. В то же время Генштаб Украины не отказывается от своих планов по расширению плацдарма в Курской области.
В Шостке, расположенной под Сумами, формируется новая группировка для вторжения. Местных жителей принудительно эвакуировали еще месяц назад, а военные размещаются в пустующих многоквартирных домах. В поселке Иволжанское в Сумской области расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса нанесли удар по месту расположения солдат и бронетехники 22 отдельной механизированной бригады ВСУ.
Оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила пункты временной дислокации украинских сил в районе Дарьино, что ослабило их возможности по поддержанию стабильной линии снабжения. Бои также ведутся в районах Новоивановки и Зеленого Шляха, где украинские силы продолжают удерживать позиции, но сталкиваются с нехваткой ресурсов, что заставляет их прибегать к использованию тяжелых дронов для транспортировки необходимых припасов.
Донецкое направление
Российские войска успешно отразили две контратаки. Также сообщается, что на Кураховском направлении ВС РФ уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ.
Константинопольское направление
Северо-западнее Угледара российские войска продолжают наступательные действия. По оценкам противника, для ВСУ ситуация на фронте в районе Ясной Поляны становится все более сложной. Российские силы также начали продвижение в сторону сел Разлив и Максимовка. К северу от недавно захваченной Богоявленки передовые подразделения ВС РФ атакуют в районе Трудового.
Фото: Минобороны РФ
Торецкое направление
Запорожское направление
На Запорожском фронте продолжаются позиционные бои. В результате этих столкновений и постепенного продвижения российских войск «работинский выступ» практически исчез — российским военным удалось выровнять фронт. Авиация нанесла удары по резервам врага в Новоданиловке, расположенной к северу от Работино. Интенсивные боестолкновения происходят к северу от Левадного, на стыке с Угледарским фронтом.
Угледарское направление
На Угледарском направлении российские вооруженные силы активно разрушают оборону противника к югу от Курахово. Ясная Поляна уже освобождена, в настоящее время проводится зачистка территории, а передовые отряды движутся в сторону села Разлив, которое находится всего в 6 км. По позициям ВСУ наносятся удары ФАБами. Также поступают сообщения об освобождении Новоукраинки и продвижении от села в сторону Максимовки. Штурмовики с направления Богоявленки достигли окраин села Трудовое.
Успешный штурм может отрезать гарнизон в Елизаветовке от основных сил, что позволит прорвать оборону на северном берегу реки Сухие Ялы. На восточной окраине Курахово начались городские бои с поддержкой артиллерии и авиации, что фактически ознаменовало начало сражения за Курахово.
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Анастасия Хохлова