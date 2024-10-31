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Российские силы освободили населенный пункт Ясная Поляна в Донецкой народной республике, доложили в Минобороны.
Ранее в Госдуме сообщали, что в России не питают иллюзий насчет того, что оружейные поставки киевскому режиму западными союзниками уменьшатся. По словам депутата Юрия Швыткина, сегодня под видом наемников в рядах украинских боевиков есть регулярные подразделения армий западных и натовских стран.
В Кремле подчеркивали, что боевые действия в украинской республике завершатся, когда РФ достигнет всех поставленных целей спецоперации.
Боевые действия на Украине начались в конце февраля 2022 года, с целью демилитаризировать и денацифицировать республику.
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В Кремле подчеркивали, что боевые действия в украинской республике завершатся, когда РФ достигнет всех поставленных целей спецоперации.
Боевые действия на Украине начались в конце февраля 2022 года, с целью демилитаризировать и денацифицировать республику.
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Никита Кротов