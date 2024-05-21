Армия России превзошла все ожидания Запада

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Военные чиновники из США и Европы вынуждены признать, что армия России восстанавливается гораздо быстрее, чем они ожидали. Об этом пишет издание Defense News.
Автор статьи заметил, что ранее американцы обсуждали российские потери за весь период проведения СВО. Однако уже к апрелю американские чиновники начали признавать, что Россия восстанавливает свою армию быстрее, чем ожидали в США.
При этом издание уточняет, что если Москва и далее продолжит оперативно восстанавливать свои силы быстрее ожидаемого, то это может стать более долгосрочной и дорогостоящей проблемой для НАТО.
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«Европейские и американские представители министерства обороны, а также эксперты по российской армии заявили, что силы Кремля восстанавливаются быстрее, чем ожидалось», — говорится в статье.
При этом издание уточняет, что если Москва и далее продолжит оперативно восстанавливать свои силы быстрее ожидаемого, то это может стать более долгосрочной и дорогостоящей проблемой для НАТО.
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Элина Позднякова