Писториус: Германия не собирается сбивать ракеты России над Украиной

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Германия и другие страны не рассматривают всерьёз возможность сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной, так как это означало бы прямое участие в конфликте.
С таким заявлением 21 мая выступил министр обороны Германии Борис Писториус, передает РИА Новости.
Глава парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених ранее назвал предложения немецких депутатов отражать российские авиаудары над Украиной силами НАТО безответственными и чрезвычайно опасными.
Как сообщало издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, несколько немецких парламентариев поддержали идею использовать западные зенитные комплексы с территории стран НАТО для противодействия российским ракетам над Украиной.
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Глава парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених ранее назвал предложения немецких депутатов отражать российские авиаудары над Украиной силами НАТО безответственными и чрезвычайно опасными.
Как сообщало издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, несколько немецких парламентариев поддержали идею использовать западные зенитные комплексы с территории стран НАТО для противодействия российским ракетам над Украиной.
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Артем Кузьмин