Армия России приближается к Купянску

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Российские бойцы уже вышли на прямую видимость Купянска Харьковской области. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, его слова приводит ТАСС.
«На харьковском направлении ВС РФ вышли на прямую видимость Купянска. Из Купянска уже сбежало все руководство, там нет ни военных командиров, ни гражданской администрации», — рассказал Водолацкий.
При этом он отметил, что мирное население уходит в другие населенные пункты в ожидании российской армии.
Ранее глава российской администрации в Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что около 50 населенных пунктов в регионе находятся под контролем РФ. По его словам, доступ к 34 из них возможен, в остальные военные не допускаются по соображениям безопасности. Ганчев пояснил, что на практике это «серая зона».
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