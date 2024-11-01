«Бей крота»: в США заявили, что ВСУ скоро не смогут удерживать фронт в Донбассе

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Российские войска в октябре добились наиболее крупных успехов в зоне СВО с лета 2022 года, поскольку украинские линии обороны прогулялись под постоянным давлением. Об этом сообщает американская газета The New York Times.
Отмечается, что нынешнее стремительное продвижение ВС РФ стало разительным изменением ситуации по сравнению с прошлым годом, когда линии фронта в основном оставались в статичном положении. Однако именно тупик в 2023 году заложил основу для значительного прогресса России в 2024 году.
Также издание указало на серьёзную нехватку личного состава в ВСУ, из-за чего они существенно уступают по численности на поле боя.
Многие украинские подразделения, которые в настоящее время укомплектовывают линию фронта в Донбассе, состоят из представителей территориальной обороны Украины. А это гражданские лица, которые добровольно отправились на фронт, не имея при этом профессиональной подготовки, уточнил аналитик Французского фонда стратегических исследований Винсент Турре.
Военный эксперт Паси Паройнен, в свою очередь, сравнил ситуацию на фронте с игрой «бей крота», поскольку новые кризисные точки для ВСУ возникают быстрее, чем с ними можно справиться.
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Также издание указало на серьёзную нехватку личного состава в ВСУ, из-за чего они существенно уступают по численности на поле боя.
Многие украинские подразделения, которые в настоящее время укомплектовывают линию фронта в Донбассе, состоят из представителей территориальной обороны Украины. А это гражданские лица, которые добровольно отправились на фронт, не имея при этом профессиональной подготовки, уточнил аналитик Французского фонда стратегических исследований Винсент Турре.
Военный эксперт Паси Паройнен, в свою очередь, сравнил ситуацию на фронте с игрой «бей крота», поскольку новые кризисные точки для ВСУ возникают быстрее, чем с ними можно справиться.
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Анастасия Чинкова