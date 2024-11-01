Боец ВС РФ рассказал о первых днях СВО и операции под Киевом

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Боец псковской гвардейской десантно-штурмовой дивизии, младший сержант Артем Ковалев, рассказал, что в первые дни СВО не дошел до Киева всего 15 километров. Его рассказ приводит Минобороны России, опубликовавшее пост Telegram-канала «Герои спецоперации Z».
Мужчина попал на Украину после учений в Белоруссии в 2022 году.
По его словам, местные жители радостно встречали российских военных, угощали их сигаретами и едой и постоянно благодарили, за то, что они пришли.
За проведение операции под Киевом Ковалев получил первую награду — медаль «За отвагу». Вторую медаль он получил за то, что смог вывезти раненых к медикам. Сам он тогда тоже получил ранение.
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«Были на учениях, и после этого, 23 февраля, нам сказали, что мы заходим на территорию Украины. С самого начала (СВО – ред.) был на территории Украины», — рассказал военнослужащий.
По его словам, местные жители радостно встречали российских военных, угощали их сигаретами и едой и постоянно благодарили, за то, что они пришли.
За проведение операции под Киевом Ковалев получил первую награду — медаль «За отвагу». Вторую медаль он получил за то, что смог вывезти раненых к медикам. Сам он тогда тоже получил ранение.
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Элина Позднякова