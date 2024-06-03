Армия России приближается к основным центрам снабжения ВСУ

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Армия России неминуемо приближается к основным центрам снабжения ВСУ. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.
«Они (ВС РФ – ред.) приближаются в некоторых случаях очень близко к основным центрам материально-технического снабжения украинской армии. Другими словами, они достигают мягкое подбрюшье украинской армии», — заявил Меркурис в своем блоге на YouTube.
Он считает, что ситуация складывается для ВСУ очень плохо. Тем временем наступление российских сил не только не замедляется, но и продолжает набирать обороты.
Ранее Меркурис заявлял, что российские бойцы окружили ВСУ в Волчанске, теперь украинским подразделениям некуда отступать. По словам аналитика, армия России контролирует небо над Волчанском. Кроме того, под контролем ВСУ РФ находится большинство дорог, ведущих в город.
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Элина Позднякова