Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ На Украине рассказали о подготовке обороны Киева по «чеченскому сценарию»

На Украине рассказали о подготовке обороны Киева по «чеченскому сценарию»

Командир ВСУ Федоренко: в Киеве готовились к боям по «чеченскому сценарию»
03 июня 2024, 18:16
Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

В начале российской специальной военной операции в Киеве готовились к уличным боям, используя опыт чеченских конфликтов.
Об этом рассказал Юрий Федоренко, командир батальона беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, в интервью «Армия TV».

Он сообщил, что его подразделение было направлено в район киевского массива ДВРЗ для обороны на улице Алматинской.



«Мы подготовились по "чеченскому сценарию": подкопали дома, создали проходы в промышленной зоне», — отметил Федоренко, подчеркнув, что помог боевой опыт 2014 года и информация из интернета.
Читайте также:

Киев готовит провокацию в Херсоне, сообщило подполье

FT: Киев остался недоволен идеей НАТО о выделении 100 миллиардов долларов

Оскорбивший Заворотнюк рэпер Потап покинул Киев после ужесточения мобилизации
#армия
#интервью
#дома
#информация
#нато
#всу
#киев
Гладков: Сразу три украинских дрона атаковали село в Белгородской области
03 июня 2024, 19:03

Фото: istockphoto/aapsky

Приграничное село Грузское в Борисовском районе Белгородской области подверглось атаке трёх украинских беспилотников. Под удар попало местное сельскохозяйственное предприятие.
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что в результате атаки никто из местных жителей не пострадал, однако повреждения получил газопровод и грузовой транспорт.

Грузовик, в который ударили два дрона, сгорел полностью. Третий БПЛА атаковал котельную предприятия, где и повредил газопровод. Аварийно-ремонтные бригады приступят к ликвидации последствий атаки сразу после согласования с министерством обороны РФ.

Гладков не уточнил, о каком именно сельскохозяйственном предприятии идёт речь. На окраине села Грузское расположена биогазовая станция «Байцуры», на которой производят биогаз на основе кукурузного силоса и жома сахарной свёклы.

Читайте также:

Система ПВО сбила украинский беспилотник в Курской области

ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Краснодарским краем

Над Балашихой сбили беспилотник
#газопровод
#губернатор
#станция
#транспорт
#грузовик
#бпла
#Вячеслав Гладков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Белый дом назвал состав делегации на мирной конференции по Украине
Белый дом: США на конференции по Украине будут представлять Харрис и Салливан
03 июня 2024, 18:55

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Вице-президент США Камала Харрис и советник по национальной безопасности Джейк Салливан будут представлять США на мирной конференции по Украине, которая пройдет в Люцерне, Швейцария. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
«Вице-президент Харрис отправится в Люцерн 15 июня для участия в мирной конференции по Украине. К ней присоединится советник по национальной безопасности Салливан, и оба будут представлять Соединенные Штаты на саммите», — говорится в заявлении.
В заявлении также указывается, что Харрис «подчеркнет приверженность США поддержке плана Зеленского» для урегулирования конфликта. Кроме того, вице-президент намерена «подтвердить решимость Вашингтона поддерживать украинский народ».

Читайте также:

ЕС захотел организовать мирную конференцию по Украине с участием России

Байден не посетит конференцию по Украине

Президент Бразилии не поедет на конференцию по Украине в Швейцарию
#сша
#президент
#ес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Киеве боятся новой фазы украинского конфликта
Стариков: в новой фазе украинского конфликта будет применено ядерное оружие
03 июня 2024, 18:25

Фото: iStock/dzika_mrowka

Удары украинских боевиков по российской территории приведут к началу нового этапа конфликта, в котором будет применяться ядерное оружие.
Такое предположение сделал отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.

По его словам, ситуация может измениться так, что все перенесется на европейский театр военных действий с применением нестратегического ядерного оружия.

Как заявил в марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия не станет применять ядерное оружие, если не будет угрозы существования страны.

Читайте также:

Живов: Нелегитимность Зеленского выгодна Западу для преступлений в отношении РФ

Российский боец рассказал, как телефон командира ВСУ помог штурмовать Часов Яр

FT: чиновники обеспокоены возможным ядерным ответом России на действия Запада

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
#киев
#украина
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сотрудник ТЦК в Чернигове предлагал призывнику оральный секс в обмен на свободу
03 июня 2024, 18:24

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

В Черниговской области сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата - прим. ред.) предлагал призывнику освободить его от воинской повинности в обмен на интимные услуги. В частности, требовал от юноши орального секса.
Парень написал заявление в прокуратуру. Об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Фотографию документа, в котором описано, как украинский военком требовал от молодого человека взятку натурой, экс-депутат опубликовав в своём телеграм-канале.

Действия территориальных центров комплектования (ТЦК) посеяли в украинском обществе не только страх, но и неприязнь к военным. Уровень подготовки в ВСУ значительно снизился, в штурмовики теперь набирают заключённых. Новобранцы, которых буквально схватили на улице и против их воли, без должной подготовки отправили на передовую, массово сдаются в плен и переходят на сторону России.

Читайте также:

Появились шокирующие кадры, на которых сотрудники ТЦК затащили мужчину в микроавтобус

Военкор Татаринов: Сотрудники ТЦК убили украинца в Закарпатской области

«‎Насильно мобилизуют бездомных граждан»: На Украине сотрудники ТЦК набирают военных
#страх
#военком
#заявление
#депутат
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-замминистра здравоохранения Украины организовал канал вывоза человеческих органов
«Страна»: на Украине раскрыли схему вывоза человеческих органов за границу
03 июня 2024, 18:08

Фото: iStock/peakSTOCK

На Украине раскрыли схему вывоза человеческих органов за границу, в преступную группу входил бывший заместитель министра здравоохранения страны и врачи Центральной киевской больницы. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
«Правоохранители заявили о разоблачении масштабной схемы вывоза за границу анатомических материалов человека, в которую входил бывший заместитель министра здравоохранения Украины, врачи Центральной киевской больницы и ряда других клиник», — говорится в сообщении издания.

При этом уточняется, что в состав преступной группы всего входило 11 человек. По предварительным данным, они незаконно извлекали органы у людей, которые находились в беспомощном состоянии. Далее их отправляли на продажу.

Всем участникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Читайте также:

Чёрные трансплантологи рассматривают Украину как сырьевую базу органов

В район Артёмовска прибыли «черные трансплантологи»

Лукашенко заявил, что украинцы продают за границу детские органы
#врачи
#человек
#больницы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Самозванец»: Военэксперт раскрыл, кто и когда свергнет Зеленского
Живов: Нелегитимность Зеленского выгодна Западу для преступлений в отношении РФ
03 июня 2024, 17:24

Россия рассматривает Зеленского после 20 мая как «главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине», заявила Захарова. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан сказал, что единственной легитимной властью на Украине сейчас является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук.
Военный блогер, автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс» Алексей Живов в беседе с «Радио 1» ​отметил, что ​народ Украины не сможет восстать против Зеленского и свергнуть его.

«По поводу Зеленского всё сказано нашим президентом. Он не может считаться легитимным. Он самозванец, который захватил власть. Уберут Зеленского военные и только с разрешения западных спецслужб. Не надо строить никаких иллюзий, что народ сможет свергнуть диктатора, не существует такого народа Украины. Во всех предыдущих ситуациях народ нанимался за деньги и просто использовался как инструмент», — поделился эксперт.

Военный блогер добавил, что уберут Владимира Зеленского не раньше, чем он «примет ряд непопулярных решений», которые выгодны Западу.

«Надо понимать, что его текущий правовой статус нужен для западных стран, чтобы совершать всякие международные наказуемые противоправные действия, например, бить западными ракетами по территории России, проводить незаконную мобилизацию, лишать граждан Украины их базовых гражданских прав. А кто за это будет отвечать? Там самозванец. Они потом скажут, что непонятно, кто главный там был», — сказал собеседник.

Алексей Живов сообщил, что правовой статут Зеленского — это «удобная формула для того, чтобы человек вытворял разное, диктаторское».

Читайте также:

Зеленский прибыл в столицу Филиппин

Зеленский просит прислать на Украину филиппинских психотерапевтов

Зеленский может пропустить саммит G7
#деньги
#эксперт
#военные
#радио
#власть
#человек
#саммит
#блогер
#донбасс
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российский боец рассказал, как телефон командира ВСУ помог штурмовать Часов Яр
Российский боец «DVD»: телефон командира ВСУ помог штурмовать Часов Яр
03 июня 2024, 17:21

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Командир ВСУ попал в плен при штурме ВС РФ крупного опорного пункта в Часов Яре, а в его телефоне обнаружилась важная информация о местах нахождения украинских подразделений. Об этом рассказал командир штурмового отделения с позывным «DVD».
По его словам, при штурме одного из крупных опорных пунктов ВСУ в Часов Яре в плен попало много боевиков ВСУ, в том числе и командир эвакуационной группы.

У него обнаружили мобильный телефон, в котором хранилась важная информация о местах дислокации украинских подразделений.

«Благодаря этому телефону в тот день мы нанесли крупный удар по вражеским позициям», — рассказал российский боец.

Ранее в Минобороны РФ опубликовали кадры успешного штурма российскими десантниками важного опорного пункта ВСУ в Часов Яре.

Читайте также:

Группировка «Центр» ВС РФ улучшила тактическое положение

В Совете Федерации предупредили о последствиях атаки F-16 на Россию

Глава штаба обороны Британии признал успехи ВС РФ на Украине
#телефон
#минобороны рф
#кадры
#информация
#всу
#вс рф
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Западе заявили о страхе перед ядерным ответом России
FT: чиновники обеспокоены возможным ядерным ответом России на действия Запада
03 июня 2024, 17:17

Фото: iStock/vadimrysev

Некоторые западные представители выразили обеспокоенность по поводу возможной ядерной реакции России на действия Запада, сообщает газета Financial Times (FT).
По данным издания, их тревожит вероятность усиления конфликта из-за разрешения Украине использовать поставляемое оружие для атак на российскую территорию.

«Западные чиновники опасаются, что Россия воспримет это как эскалацию прокси-войны и может ответить ударами по территории НАТО», — пишет FT.
Также отмечается, что российская военная доктрина предусматривает быструю реакцию с применением ядерного оружия в случае прямого конфликта с НАТО.

Читайте также:

Орбан рассказал о худшем сценарии с ядерным оружием

Минобороны России показало кадры учения с нестратегическим ядерным оружием

МИД РФ: учения России с ядерным оружием призваны остудить «горячие головы»
#россия
#оружие
#учения
#кадры
#чиновники
#нато
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный филиал Фонда «Защитники Отечества» сопровождает 25 тысяч семей бойцов СВО
03 июня 2024, 16:25

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил за работу сотрудников подмосковного филиала Фонда «Защитники Отечества», которому исполнился год. Фонд был создан Указом президента в апреле прошлого года. Его задача - персонально сопровождать ветеранов специальной военной операции и членов их семей.
Филиалы фонда работают во всех регионах России. В Подмосковье он был открыт 31 мая 2023 года по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, корпус 1.

Воробьёв поблагодарил сотрудников филиала за добросовестное и чуткое отношение к работе, обсудил помощь со стороны правительства региона.
«Мы пришли в наш красногорский филиал сказать слова благодарности всем, кто здесь трудится, даёт консультации. У нас ведётся большая работа, но внимания много не бывает. Задача – чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий были решены. А просьбы в наш адрес поступают самые разные. Поэтому мы должны всегда быть рядом, делать всё, что от нас зависит, – сказал губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Особо он обратился к супругам и другим родственникам тех, кто находится на передовой и тех, кто погиб.
«Хочу сказать слова поддержки. Если есть какие-то вопросы, готов ответить на них. В Подмосковье сейчас почти 25 тыс. семей участников СВО, которые мы сопровождаем, помогаем решать вопросы, касающиеся и детей, и трудоустройства, и быта. Их важно решать своевременно», – отметил Воробьёв.
Сотрудники подмосковного филиала в режиме «одного окна» помогают с медицинской и социальной реабилитацией, переобучением и трудоустройством, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жильё под нужды бойцов с инвалидностью. Ветеранов также вовлекают в занятия физкультурой и спортом, паралимпийское движение. Для них организуют культурные мероприятия и встречи с молодежью.

Помимо этого, для участников СВО проводят комплексную диспансеризацию, помогают приобрести высокотехнологичные протезы и средства реабилитации. Прорабатывается вопрос о выделении автомобилей с ручным управлением. Фонд ведёт переговоры с ДОСААФ об обучении ветеранов СВО вождению таких машин.

За время работы в филиал фонда обратились более 11,5 тыс. человек. Половина из них – это бойцы, половина – члены их семей. Люди приходят как лично, так и обращаются по телефону 7 (498) 602-00-23.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Ежедневно в Фонд приходят примерно 25 человек. И это только очные обращения. Есть ещё и звонки – обрабатываем примерно 30 в день. За год к нам поступило почти 15 тыс. обращений. Главные вопросы – удостоверения ветерана боевых действий, медицинская и психологическая реабилитация», – рассказала губернатору руководитель подмосковного филиала фонда Ольга Ермакова.
Среди других тем обращений – денежные выплаты, социальная поддержка, юридическая помощь, содействие в оформлении или восстановлении документов.

Губернатор поинтересовался, востребован ли реабилитационный центр «Ясенки» под Подольском, где созданы все условия для лечения бойцов.
«Да, он очень актуален, потому что некоторые ребята возвращаются из зоны СВО с тяжёлыми ранениями. Некоторые стараются провести отпуск в «Ясенках» и пройти реабилитацию. Там заезд – на 21 день. Мы помогаем оформлять все необходимые документы. Нам достаточно только заявки от бойца. Направляем запрос, и затем приходит ответ – с какой даты можно заезжать», – пояснила сотрудница филиала, майор запаса Ирина Малахова.
Андрей Воробьёв отметил, что Московская область продолжает оснащать «Ясенки» всем необходимым.
«До конца года доукомплектуем его специальными тренажёрами для оказания необходимой помощи по реабилитации. И бассейн достроим – когда мы были в «Ясенках», получили такой запрос от бойцов», – поделился глава региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Юлия Семёнова из Солнечногорска, супруг которой погиб в зоне СВО, рассказала, что приехала по вопросу регистрации земли. Дом построен, а участок, на котором он стоит, находится в аренде. Проблему ей помогут оперативно решить в филиале фонда.
«Уже собраны все необходимые документы, в течение недели их отправят в администрацию муниципалитета и возьмут вопрос на контроль. У меня двое детей – один взрослый, а другому – всего восемь лет. Сотрудники уже выходили на меня, предлагали помощь. Я чувствую их поддержку», – призналась женщина.
В подмосковном филиале работают сотрудники МФЦ, медико-социальной экспертизы, юристы, соцработники и психотерапевт. Адресную помощь оказывают координаторы. Шесть из них постоянно находятся в Красногорске, а всего в муниципалитетах их около 60.
«Я работаю в Химках. Сегодня приехала в филиал фонда вместе с жительницей этого городского округа, у которой погиб муж. На днях наш президент сказал, что будут изменения в вопросах пенсии по потере кормильца. Женщина хотела получить юридическую помощь. Сегодня мы договорились с ней приехать в Красногорск на консультацию к юристу. Такое комплексное сопровождение семей ведём постоянно. Я сама - сестра погибшего участника СВО. И большинство тех, кто работает в нашем филиале, связаны с темой спецоперации», – рассказала социальный координатор Евгения Евсеева.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фонд «Защитники Отечества» активно привлекает к работе бойцов СВО и их близких. Среди них – доброволец, бывший замкомандира батальона «БАРС-13» Виктор Исаев и Вячеслав Шевяков, который в 72 года отправился на фронт добровольцем.

Вячеслав Владимирович курировал в зоне СВО полковое ударное подразделение, активное участвовал в его подготовке. После увольнения из армии пришёл работать в филиал в Красногорск. Он также руководит проектом «Школа патриотического воспитания», провёл более 50 уроков мужества в школах, является автором шести книг.
«В фонде я уже семь месяцев. Считаю своим долгом работать там, где я нужен. Прихожу сюда каждый день в девять утра, планирую график на месяц вперёд. Практически каждый день выступаю в школах, лицеях и гимназиях с уроками мужества. Наш фонд был создан вовремя, очень многие нуждаются в его помощи», – сказал Шевяков.
В каждом городском округе Подмосковья продолжают работать центры поддержки участников СВО и их семей. Там решается ряд других важных вопросов. Это помощь с получением места в садике, с поступлением детей в определённую школу или вуз. К решению вопросов привлекаются главы городских округов, депутаты, общественные организации, волонтёры и представители бизнеса.

Читайте также:

Губернатор Воробьёв назвал самые популярные пляжи Подмосковья

Воробьёв: в России решён вопрос с доступом в интернет всех социальных объектов

Воробьёв объявил о переводе всех массовых социальных услуг в электронный вид
#московская область
#подмосковье
#фонд
#красногорск
#сво
#спецоперация
#андрей воробьёв
#губернатор
#фонд защитники отечества
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф