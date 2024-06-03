На Украине рассказали о подготовке обороны Киева по «чеченскому сценарию»

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В начале российской специальной военной операции в Киеве готовились к уличным боям, используя опыт чеченских конфликтов.
Об этом рассказал Юрий Федоренко, командир батальона беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, в интервью «Армия TV».
Он сообщил, что его подразделение было направлено в район киевского массива ДВРЗ для обороны на улице Алматинской.
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Он сообщил, что его подразделение было направлено в район киевского массива ДВРЗ для обороны на улице Алматинской.
«Мы подготовились по "чеченскому сценарию": подкопали дома, создали проходы в промышленной зоне», — отметил Федоренко, подчеркнув, что помог боевой опыт 2014 года и информация из интернета.Читайте также:
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Артем Кузьмин