В Киеве боятся новой фазы украинского конфликта

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Удары украинских боевиков по российской территории приведут к началу нового этапа конфликта, в котором будет применяться ядерное оружие.
Такое предположение сделал отставной полковник СБУ Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.
По его словам, ситуация может измениться так, что все перенесется на европейский театр военных действий с применением нестратегического ядерного оружия.
Как заявил в марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия не станет применять ядерное оружие, если не будет угрозы существования страны.
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*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
По его словам, ситуация может измениться так, что все перенесется на европейский театр военных действий с применением нестратегического ядерного оружия.
Как заявил в марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Россия не станет применять ядерное оружие, если не будет угрозы существования страны.
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*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Алёна Самарева